Бойцы полка "Север-Ахмат" на часовоярском направлении ликвидировали замаскированный блиндаж и автомобиль, следовавший с грузом на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее сообщение разместил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

Он обратил внимание, что на часовоярском направлении ВСУ успешно противостоит личный состав 78-го мотострелкового полка "Север-Ахмат" МО РФ. По словам руководителя региона, в ходе аэроразведки группа операторов БПЛА полка выявила "нервную систему" противника - его логистику. Разведчики обнаружили пикап украинских солдат, который следовал с грузом на позиции противника. "В машине были генераторы, горюче-смазочные материалы и продукты", - указал он.

Кадыров сообщил, что российские ВС точным попаданием FPV-дрона нейтрализовали вражеский автомобиль и пресекли доставку груза, после чего оператор дрона произвел осмотр местности и обнаружил замаскированный блиндаж, в котором находились три украинских военнослужащих. "Ювелирными сбросами ВОГов укрытие врага было уничтожено вместе с его обитателями", - уточнил он.