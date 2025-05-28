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Медведев отреагировал на угрозу Трампа словами о третьей мировой войне
27 мая 2025 / 21:53
Медведев отреагировал на угрозу Трампа словами о третьей мировой войне
© Юлия Зырянова/ POOL/ ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, реагируя на слова президента США Дональда Трампа про "играющего с огнем" главу российского государства Владимира Путина заявил, что по-настоящему плохая вещь - третья мировая.

"Что касается слов Трампа о том, что Путин "играет с огнем", и об "очень плохих вещах" с Россией: я знаю только одну реально плохую вещь - третью мировую войну. Надеюсь, Трамп это понимает", - указал политик в соцсети Х.

Некоторое время назад Трамп в Truth Соц. сети выразил мнение, что российский президент России не понимает того, что если бы не американский лидер, то с Россией уже произошло бы много плохих вещей, назвав это "игрой с огнем". 

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