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Общество
Стала известна причина массового убийства подростков в Приангарье
28 мая 2025 / 10:19
© Официальный Telegram-канал СУ СК РФ по Иркутской области/ТАСС
Массовое убийство подростков в Байкальске Иркутской области произошло в результате употребления алкоголя на дне рождения. Об этом сообщил глава администрации Байкальского городского поселения Василий Темгеневский в своем Telegram-канале.
"Сегодня произошел трагический случай. Погибли пять несовершеннолетних. Преступление произошло вследствие употребления спиртных напитков", - указал он.
Темгеневский также заявил, что в Байкальском городском поселении объявлен трехдневный траур.
"Выражаю скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким", - написал глава администрации, уточнив, что траур продлится 28, 29 и 30 мая.