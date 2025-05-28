Стала известна причина массового убийства подростков в Приангарье

Массовое убийство подростков в Байкальске Иркутской области произошло в результате употребления алкоголя на дне рождения. Об этом сообщил глава администрации Байкальского городского поселения Василий Темгеневский в своем Telegram-канале.

"Сегодня произошел трагический случай. Погибли пять несовершеннолетних. Преступление произошло вследствие употребления спиртных напитков", - указал он.

Темгеневский также заявил, что в Байкальском городском поселении объявлен трехдневный траур.

"Выражаю скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким", - написал глава администрации, уточнив, что траур продлится 28, 29 и 30 мая.