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Политика
Politico: Трамп не решил, введет ли новые санкции в отношении России
28 мая 2025 / 10:33
© AP Photo/ Alex Brandon/ТАСС
Президент США Дональд Трамп еще не принял решение о применении дополнительных санкций против России из-за ситуации на Украине. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет издание Politico.
Как отмечается, американский лидер опасается, что Россия откажется от переговоров о прекращении огня в случае угрозы новых экономических санкций со стороны Соединенных Штатов.
Ранее источники газеты The Wall Street Journal сообщали, что Трамп обдумывает введение очередных антироссийских ограничений и планирует выйти из переговорного процесса. Новые рестрикции могут затронуть банковскую сферу, но речь идет и о "других мерах давления", чтобы вынудить Москву пойти на необходимые Вашингтону уступки.