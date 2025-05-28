Politico: Трамп не решил, введет ли новые санкции в отношении России

Президент США Дональд Трамп еще не принял решение о применении дополнительных санкций против России из-за ситуации на Украине. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет издание Politico.

Как отмечается, американский лидер опасается, что Россия откажется от переговоров о прекращении огня в случае угрозы новых экономических санкций со стороны Соединенных Штатов.

Ранее источники газеты The Wall Street Journal сообщали, что Трамп обдумывает введение очередных антироссийских ограничений и планирует выйти из переговорного процесса. Новые рестрикции могут затронуть банковскую сферу, но речь идет и о "других мерах давления", чтобы вынудить Москву пойти на необходимые Вашингтону уступки.