Белоусов заявил, что российские ВС успешно ведут наступление в зоне СВО

Российские военные в зоне специальной военной операции (СВО) успешно ведут наступление практически на всех участках фронта. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в ходе заседания Совета министров обороны ОДКБ в Бишкеке.

"Российские Вооруженные силы продолжают специальную военную операцию на Украине", - отметил он.

Белоусов заявил, что ВС РФ проводят наступательные действия на всех участках фронта, охарактеризовав такие действия российских военных как успешные.