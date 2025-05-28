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Безопасность
Белоусов заявил, что российские ВС успешно ведут наступление в зоне СВО
28 мая 2025 / 10:46
© Вадим Савицкий/ ТАСС
Российские военные в зоне специальной военной операции (СВО) успешно ведут наступление практически на всех участках фронта. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в ходе заседания Совета министров обороны ОДКБ в Бишкеке.
"Российские Вооруженные силы продолжают специальную военную операцию на Украине", - отметил он.
Белоусов заявил, что ВС РФ проводят наступательные действия на всех участках фронта, охарактеризовав такие действия российских военных как успешные.