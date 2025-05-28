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Белоусов заявил, что российские ВС успешно ведут наступление в зоне СВО
28 мая 2025 / 10:46
Белоусов заявил, что российские ВС успешно ведут наступление в зоне СВО
© Вадим Савицкий/ ТАСС

Российские военные в зоне специальной военной операции (СВО) успешно ведут наступление практически на всех участках фронта. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в ходе заседания Совета министров обороны ОДКБ в Бишкеке.

"Российские Вооруженные силы продолжают специальную военную операцию на Украине", - отметил он.

Белоусов заявил, что ВС РФ проводят наступательные действия на всех участках фронта, охарактеризовав такие действия российских военных как успешные. 

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