Лавров отметил, что переговоры лучше войны

Мирные переговоры лучше, чем война, но для успешного завершения конфликта на Украине важно избавиться от его первопричин. На это обратил внимание министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Переговоры лучше, чем война, но для того, чтобы добиться успеха необходимо устранить первопричины конфликта, как это неоднократно отмечал президент России", - сказал Лавров в ходе международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

По его словам, Москва долгие годы до СВО и уже после ее начала "предлагала и предлагает украинской стороне урегулировать все проблемы путем диалога и дипломатии".

Глава российской дипломатии также поблагодарил правительства стран, которые предоставили свои услуги для возобновления переговоров между Россией и Украиной без предварительных условий.