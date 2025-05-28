Зеленский: Украина не получала сигналов о снятии ограничений на дальнобойность оружия

Владимир Зеленский заявил, что Украина к настоящему времени не получала сигналов о снятии ограничений на дальнобойность поставляемого Киеву странами Запада оружия.

"Никаких сигналов об изменениях я не слышал. Смогу наверняка ответить после встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем", - цитирует его агентство Униан.

В понедельник Мерц заявил, что его страна отменила все ограничения на дальность ударов по территории РФ поставляемого Киеву немецкого оружия. Он отметил, что аналогичное решение было принято Великобританией, США и Францией.