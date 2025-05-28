Российский рынок акций демонстрирует рост в начале основной торговой сессии

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 28 мая отметился ростом ключевых индексов, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня опускается в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи демонстрировал рост на 0,52%, до 2 750,98 пункта, индекс РТС также поднимался на 0,52%, до 1 088,47 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов Мосбиржи снижался на 6,2 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,0565 руб.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и торговался на уровне 2 762,75 пункта (+0,95%), индекс РТС составлял 1 093,13 пункта (+0,95%). Вместе с тем курс юаня замелил снижение до 11,064 руб. (-5,45 коп.).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.