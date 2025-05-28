Президент РФ поздравил пограничников с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин в видеообращении поздравил с Днем пограничника личный состав и ветеранов этой службы.

"Поздравляю с профессиональным праздником - Днем пограничника - личный состав, гражданский персонал Пограничной службы ФСБ России. Особые слова признательности и самые теплые пожелания - ветеранам, всем, кто посвятил свою жизнь защите рубежей Родины", - отметил он.

Глава государства пожелал пограничникам успеха, счастья и здоровья. "Благодарю за честную, верную службу Родине и нашему народу", - указал он.

Путин также обратил внимание, что легендарные традиции погранслужбы складывались со времен Древней Руси многими поколениями мужественных, доблестных воинов, которыми гордится страна.

"Мы неизменно будем помнить тех, кто первым встречал врага, как бойцы погранзастав в июне 1941-го. Их бессмертный, массовый героизм стал одним из символов всенародного сопротивления в поистине отечественной войне, предвестником Великой Победы", - подчеркнул он.

День пограничника - профессиональный праздник личного состава и ветеранов Погранслужбы ФСБ России - отмечается ежегодно 28 мая. В этот день в 1918 году декретом Совнаркома РСФСР была создана пограничная охрана. В новейшей истории России День пограничника отмечается в соответствии с указом президента РФ от 23 мая 1994 года.