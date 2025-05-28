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Дуда считает политическим хамством поведение Туска на интервью Polsat
28 мая 2025 / 11:59
Дуда считает политическим хамством поведение Туска на интервью Polsat
© Slawomir Kaminski/ Agencja Wyborcza.pl via REUTERS/ТАСС

Президент Польши Анджей Дуда раскритиковал поведение премьер-министра Дональда Туска перед вторым туром президентских выборов, в частности, его интервью телеканалу Polsat. Выступая в эфире телеканала Telewizjа Republika, он назвал действия Туска политическим хамством.

"Поведение Туска демонстрирует ужасный уровень политического хамства, отсутствие каких-либо принципов и приличий, какой-либо чести", - указал Дуда.

Поводом для резких замечаний главы государства в адрес премьера послужило интервью Туска телеканалу Polsat с различными обвинениями в адрес кандидата на пост президента от бывшей правящей партии "Право и справедливость" Кароля Навроцкого, которого поддерживает Дуда.

"Таким же хамским способом СМИ в США атаковали Дональда Трампа", - отметил польский лидер.

Второй тур президентских выборов в Польше состоится 1 июня. Полномочия Дуды на высшей государственной должности истекают в августе. 

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