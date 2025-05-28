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Безопасность
Российские ВС освободили Константиновку в Сумской области и Зеленое Поле в ДНР
28 мая 2025 / 12:15
© Александр Полегенько/ ТАСС
Российские войска за прошедшие сутки освободили Константиновку в Сумской области, Зеленое Поле в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Освободили населенный пункт Константиновка Сумской области. В результате действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Зеленое Поле ДНР", - указали в российском оборонном ведомстве.
Отмечается, что Константиновка освобождена благодаря решительным действиям подразделений группировки войск "Север".