Российские ВС освободили Константиновку в Сумской области и Зеленое Поле в ДНР

Российские войска за прошедшие сутки освободили Константиновку в Сумской области, Зеленое Поле в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Освободили населенный пункт Константиновка Сумской области. В результате действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Зеленое Поле ДНР", - указали в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что Константиновка освобождена благодаря решительным действиям подразделений группировки войск "Север".