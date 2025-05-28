Лукашенко поставил задачу вырастить картошку и для Белоруссии, и для России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал поручение вырастить столько картошки, чтобы хватило и республике, и России, передает агентство Белта.

"Очень много разговоров. Особенно после совещания у президента России, где он пошутил по поводу картошки. Но для нас это очень серьезный вопрос. В каком плане? Чего-чего, но картошку мы выращивать умеем. Надо вырастить столько, чтобы хватило нам и России", - подчеркнул он.

"Надо помочь братьям россиянам. И потом, это же не благотворительность. Это и приличные деньги", - отметил белорусский лидер.

В понедельник президент России Владимир Путин выразил удивление тем, что у славящейся своим картофелем Белоруссии могут быть проблемы с наличием этого продукта. Речь об этом зашла при общении с представителями предпринимательских кругов, когда глава российского государства рассуждал о необходимости налаживать собственное производство картофеля.

Ранее Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии информировало о том, что в целях бесперебойного снабжения картофелем в межсезонье увеличило площади посадки корнеплода под урожай 2025 года почти на 3 тыс. га.