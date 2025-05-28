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Белоусов заявил о необходимости поддерживать силы ОДКБ в высокой степени готовности
28 мая 2025 / 12:46
Белоусов заявил о необходимости поддерживать силы ОДКБ в высокой степени готовности
© Вадим Савицкий/ ТАСС

Глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил о необходимости поддержания коллективных войск и сил Организации Договора о коллективной безопасности в высокой степени готовности.

"Для этого важно не допускать снижения интенсивности оперативной и боевой подготовки. Учитывать в процессе обучения войск и органов военного управления российский опыт ведения боевых действий в ходе специальной военной операции", - сказал он, выступая на заседании Совета министров обороны ОДКБ.

Белоусов призвал "активно развивать взаимодействие по линии оборонных ведомств".

"Это позволит укрепить наше внутриблоковое единство при решении вопросов региональной безопасности. кроме того, важно углублять сотрудничество Организации с другими международными интеграционными объединениями, прежде всего, с СНГ и ШОС", - указал он.

Министр также выразил уверенность, что решение этих задач повысит эффективность деятельности ОДКБ в сфере безопасности, обеспечит устойчивый рост ее авторитета.

Перед началом заседания министры обороны стран ОДКБ возложили цветы к Вечному огню на площади Победы в Бишкеке.

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