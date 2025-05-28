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В Приангарье заявили, что подростки в Байкальске были объединены в сообщество
28 мая 2025 / 12:58
В Приангарье заявили, что подростки в Байкальске были объединены в сообщество
© Официальный Telegram-канал СУ СК РФ по Иркутской области/ТАСС

Подростки, оказавшиеся в одной компании в СНТ Байкальска, были объединены непонятным сообществом, в которое входили учащиеся с 7-го по 10-й класс. Об этом заявил министр образования Иркутской области Максим Парфенов.

"Мы проведем областное совещание директоров школ и областное родительское собрание, когда будут понятны предварительные причины по всему случившемуся, поскольку, действительно, вся ситуация неизвестна. Погибшие и пострадавшие дети были объединены пока непонятным сообществом с 7-го по 10-й класс, и это вызывает ряд вопросов", - сказал он журналистам.

Парфенов также отметил, что планируется провести общешкольное родительское собрание в Байкальске.

Ранее стало известно, что массовое убийство подростков в Байкальске Иркутской области произошло из-за употребления алкоголя на дне рождения.

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