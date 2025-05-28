Торговые войны Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Трамп 2.0
Москва
28 мая 2025 / 15:49
КОТИРОВКИ
USD
28/05
79.6176
EUR
28/05
90.9007
Новости часа
В Казахстане введут уголовную ответственность за принуждение к вступлению в брак Афганистан благодарен России за исключение талибов из списка запрещенных
Москва
28 мая 2025 / 15:49
Котировки
USD
28/05
79.6176
0.0000
EUR
28/05
90.9007
0.0000
Политолог Светов о новых пакетах антироссийских санкций
Политолог Светов о новых пакетах антироссийских санкций
27 мая 2025 / 19:04
Санкции против России похоронят планы Трампа. Мнение политолога
Санкции против России похоронят планы Трампа. Мнение политолога
27 мая 2025 / 19:00
Эксперт Гришанов: Трамп ищет в Африке прибыли без военной составляющей
Эксперт Гришанов: Трамп ищет в Африке прибыли без военной составляющей
27 мая 2025 / 18:32
Дипломатия "оживает"
в сложные времена
Сергей Лавров
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Политика / Украина сегодня / Переговоры по Украине
Политика
Зеленский выразил готовность к переговорам в любом формате
28 мая 2025 / 13:17
Зеленский выразил готовность к переговорам в любом формате
© AP Photo/ Susan Walsh/ТАСС

Владимир Зеленский заявил о готовности рассмотреть возможность проведения трехсторонней встречи с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, передает агентство РБК-Украина.

Как отмечается, Зеленский указал, что не исключает формата переговоров с участием всех трех сторон одновременно. Он также подчеркнул, что открыт как к двусторонним встречам - с Трампом или Путиным, - так и к их объединению в один общий диалог. По его словам, формат зависит от тем. Для обсуждения прекращения огня уместна трехсторонняя встреча с участием США, которые могли бы выступать в качестве мониторинговой стороны, считает Зеленский.

16 мая в Стамбуле между Москвой и Киевом состоялись переговоры, они продлились более двух часов. Этому предшествовали трехсторонняя встреча Турции, США и Украины и контакт главы российской делегации, помощника президента Владимира Мединского с американской стороной.

Политолог Светов о новых пакетах антироссийских санкций
Политолог Светов о новых пакетах антироссийских санкций
Санкции против России похоронят планы Трампа. Мнение политолога
Санкции против России похоронят планы Трампа. Мнение политолога
Эксперт Гришанов: Трамп ищет в Африке прибыли без военной составляющей
Эксперт Гришанов: Трамп ищет в Африке прибыли без военной составляющей
Дипломатия "оживает"
в сложные времена
Сергей Лавров
Все интервью
14:15
В Казахстане введут уголовную ответственность за принуждение к вступлению в брак
13:59
Афганистан благодарен России за исключение талибов из списка запрещенных
13:48
Суточные потери ВСУ в зоне СВО превысили 1 145 военных
13:32
Иран открыт к диалогу, но не откажется от обогащения урана
13:17
Зеленский выразил готовность к переговорам в любом формате
12:58
В Приангарье заявили, что подростки в Байкальске были объединены в сообщество
12:46
Белоусов заявил о необходимости поддерживать силы ОДКБ в высокой степени готовности
12:33
Лукашенко поставил задачу вырастить картошку и для Белоруссии, и для России
12:15
Российские ВС освободили Константиновку в Сумской области и Зеленое Поле в ДНР
11:59
Дуда считает политическим хамством поведение Туска на интервью Polsat
Все новости
Актально
Торговые войны
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения