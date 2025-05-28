Зеленский выразил готовность к переговорам в любом формате

Владимир Зеленский заявил о готовности рассмотреть возможность проведения трехсторонней встречи с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, передает агентство РБК-Украина.

Как отмечается, Зеленский указал, что не исключает формата переговоров с участием всех трех сторон одновременно. Он также подчеркнул, что открыт как к двусторонним встречам - с Трампом или Путиным, - так и к их объединению в один общий диалог. По его словам, формат зависит от тем. Для обсуждения прекращения огня уместна трехсторонняя встреча с участием США, которые могли бы выступать в качестве мониторинговой стороны, считает Зеленский.

16 мая в Стамбуле между Москвой и Киевом состоялись переговоры, они продлились более двух часов. Этому предшествовали трехсторонняя встреча Турции, США и Украины и контакт главы российской делегации, помощника президента Владимира Мединского с американской стороной.