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Иран открыт к диалогу, но не откажется от обогащения урана
28 мая 2025 / 13:32
Иран открыт к диалогу, но не откажется от обогащения урана
© EPA/ ABEDIN TAHERKENAREH/ТАСС

Иран не планирует создавать ядерное оружие и открыт к переговорам на равноправной основе, но никогда не откажется от обогащения урана. С соответствующим заявлением выступил секретарь Высшего совета национальной безопасности исламской республики Али Акбар Ахмадиан в ходе XIII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

"Запад пытается лишить Иран права на развитие мирного атома. Иран приветствует любой равноправный диалог, отвергает господство и подчинение. Иран, заявляя об отказе от оружия массового уничтожения, не отступит от своих законных прав, таких как независимость в ядерной сфере, включая обладание топливным циклом и обогащение урана", - отметил он.

Ахмадиан подчеркнул, что Тегеран отвергает стремление Запада подчинить себе другие страны. "Новая архитектура безопасности должна быть построена на основе справедливости", - уверен он.

Иран и США провели 23 мая в Риме пятый раунд переговоров по ядерной программе Тегерана. Как заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи, стороны рассчитывают "за одну-две встречи" добиться положительных результатов.

XIII Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проходит 27-29 мая в Москве под председательством секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу. В форуме участвуют 126 делегаций из 104 стран. 

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