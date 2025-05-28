Суточные потери ВСУ в зоне СВО превысили 1 145 военных

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили более 1 145 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Так, в зоне ответственности подразделений группировки "Север" потери противника составили до 210 человек. В зоне "Запада" - до 190 военнослужащих, в зоне "Юга" - до 80, в зоне "Центра" - свыше 440, в зоне "Востока" - более 165, в зоне "Днепра" - до 60, указали в МО РФ.