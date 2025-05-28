Афганистан благодарен России за исключение талибов из списка запрещенных

Афганистан благодарен России за приостановку действия запрета на деятельность движения "Талибан" в Российской Федерации. Об этом заявил министр промышленности и торговли в сформированном "Талибаном" правительстве Афганистана Альхадж Нуруддин Азизи.

"Мы благодарим и поддерживаем подход России, которая учла реалии и приняла во внимание тот факт, что на сегодняшний день правительство Исламского Эмирата на сто процентов контролирует территорию Афганистана, а территориальная целостность страны сохранена", - сказал он в беседе с ТАСС.

Альхадж Нуруддин Азизи отметил, что "это первый шаг, который будет способствовать сближению отношений Кабула и Москвы". "Есть и второй шаг - повышение уровня дипотношений до уровня посла. Мы поддерживаем это решение России", - указал он.

17 апреля 2025 года Верховный суд РФ удовлетворил административное исковое заявление генпрокурора РФ о приостановлении действия запрета на деятельность движения "Талибан" в России. 20 мая вступило в силу решение о приостановке запрета деятельности организации.