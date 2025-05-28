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В Казахстане введут уголовную ответственность за принуждение к вступлению в брак
28 мая 2025 / 14:15
В Казахстане введут уголовную ответственность за принуждение к вступлению в брак
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

В Казахстане введут уголовную ответственность за кражу невест и принуждение к браку. Соответствующий закон по вопросам усовершенствования УК приняли депутаты Мажилиса парламента.

"Теперь принуждение к вступлению в брак будет наказываться денежным штрафом, исправительными работами, ограничением свободы, а также лишением свободы на срок до двух лет. В случае, если это деяние сопряжено с применением насилия, в отношении несовершеннолетнего, группой лиц либо с использованием служебного положения, срок лишения свободы увеличивается - от трех до семи лет. А при наступлении тяжких последствий будет применяться лишение свободы на срок от пяти до десяти лет", - указали в пресс-службе Мажилиса.

Вместе с тем отмечается, что лицо, похитившее человека и добровольно его освободившее, не будет освобождаться от уголовной ответственности, даже если в его действиях не содержится состава иного преступления.

Кроме того, закон вводит уголовную ответственность за так называемый сталкинг - незаконное преследование, выражающееся в действиях, направленных на установление контакта или выслеживание гражданина вопреки его воле.

После принятия Мажилисом закон по вопросам оптимизации УК будет передан на рассмотрение в Сенат парламента. 

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