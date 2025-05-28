Решетников: в России нет регионов без потенциала развития туризма

Все российские регионы обладают потенциалом для развития туристической отрасли. На это обратил внимание министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе заседания Совета по туризму государств - участников СНГ на курорте "Роза Хутор" в Сочи.

"Большую активность в туризме видим со стороны регионов, поддерживаем решение по благоустройству национальных туристических маршрутов, пляжей. Нет ни одного региона, где бы не было возможности для развития туризма. Думаю, в ваших странах подход аналогичный", - отметил он, обращаясь к делегациям из стран СНГ.

По словам министра, развитие туризма для РФ является "долгосрочным приоритетом", этому также поспособствует реализация национального проекта "Туризм и гостеприимство". "В основе этого роста - развитие инфраструктуры, поэтому в стране повышается связанность регионов, строятся новые автодороги, развивается железнодорожный транспорт, строятся аэропорты", - указал он.