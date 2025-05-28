"Спусковым крючком" конфликта на Украине послужила линия на затягивание этой страны в НАТО, а также многолетняя экспансия альянса на восток, вопреки заверениям о нерасширении блока. На этом акцентировал внимание министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

"Первопричина украинского конфликта касается линии на затягивание Украины в НАТО. Спусковым крючком украинского конфликта и в более широком плане - глубокого кризиса безопасности Европы стала именно агрессивная многолетняя экспансия НАТО на восток, которая совершалась вопреки дававшимся еще руководству СССР, а затем России заверениям, клятвенным заверениям и американцев, и европейцев, о том, что расширения НАТО не будет", - отметил он.

По словам главы российской дипломатии, такие действия стали нарушением не только этих обещаний, но и обязательств, подписанных на высшем уровне в ходе саммитов ОБСЕ в 1999 году в Стамбуле и 2010 году в Астане.

"Там четко говорилось о том, что безопасность должна быть неделимой, равной и что ни одна страна или группа стран не имеет права претендовать на доминирование в пространстве ОБСЕ, а НАТО делала именно то, что было запрещено", - подчеркнул глава МИД РФ.