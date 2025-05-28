Евросоюз отменил все экономические санкции в отношении Сирии

Европейский союз объявил об отмене всех экономических санкций в отношении Сирии, а также об исключении из черных списков 24 структур арабской страны.

"Совет ЕС утвердил юридические документы об отмене всех экономических ограничительных мер против Сирии, за исключением тех, которые основаны на соображениях безопасности. Из черного списка исключены 24 компании, включая Центробанк Сирии и компании, работающие в сфере нефтедобычи и переработки хлопка", - следует из сообщения.

Уточняется, что такой шаг представляет собой реализацию политического решения министров иностранных дел ЕС от 20 мая о желательности снятия с Сирии санкций сообщества.