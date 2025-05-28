Сын генерала Радко Младича рассказал о его критическом состоянии

Нидерландские медики информировали родных бывшего командующего армией сербов Боснии и Герцеговины 82-летнего генерала Ратко Младича о критическом состоянии его здоровья, которое может привести к летальному исходу в течение нескольких месяцев.

"Я навестил отца около месяца назад. Врачи впервые рассказали мне, что, по их мнению, он теперь неизлечимый пациент и что ему осталось жить несколько месяцев или даже недель. Этим заявлением голландские врачи в некотором роде признали, что моему отцу невозможно оказать адекватную медицинскую помощь в условиях тюрьмы", - сказал сын Младича Дарко газете "Политика".

Он отметил, что семья Младича намерена изучить возможность подачи очередного ходатайства о досрочном освобождении после получения отчета о состоянии его здоровья. "Даже если его освободят условно-досрочно и позволят отбывать наказание в Сербии, мой отец проведет остаток своей жизни в больнице. Пусть его хотя бы отпустят умереть дома", - указал сын генерала.

За время заключения в Гааге Младич перенес в тюрьме три инсульта и инфаркт. По утверждению защиты, в тюрьме ему не оказывалась надлежащая медицинская помощь. Как заявил сын генерала, врачи лечили его парацетамолом от приступов сильнейшей боли.

Генерал Младич 22 ноября 2017 года был приговорен Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ) к пожизненному тюремному сроку за геноцид, преступления против человечества и нарушение законов и обычаев войны. Он скрывался от международного правосудия почти 16 лет, пока не был арестован в Сербии в мае 2011 года и экстрадирован в Гаагу. Рассмотрение дела Младича продолжалось 530 дней, в ходе которых были заслушаны 377 свидетелей и представлены порядка 10 тыс. вещественных доказательств.