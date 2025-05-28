Торговые войны Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Трамп 2.0
Москва
28 мая 2025 / 17:21
КОТИРОВКИ
USD
28/05
79.6176
EUR
28/05
90.9007
Новости часа
Онищенко высказался по поводу убийства подростков в Байкальске На Украине рассчитывают на завершение конфликта до июня 2026 года
Москва
28 мая 2025 / 17:21
Котировки
USD
28/05
79.6176
0.0000
EUR
28/05
90.9007
0.0000
Политолог Светов о новых пакетах антироссийских санкций
Политолог Светов о новых пакетах антироссийских санкций
27 мая 2025 / 19:04
Санкции против России похоронят планы Трампа. Мнение политолога
Санкции против России похоронят планы Трампа. Мнение политолога
27 мая 2025 / 19:00
Эксперт Гришанов: Трамп ищет в Африке прибыли без военной составляющей
Эксперт Гришанов: Трамп ищет в Африке прибыли без военной составляющей
27 мая 2025 / 18:32
Дипломатия "оживает"
в сложные времена
Сергей Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Общество / Евроведение / Политика и религия
Общество
Сын генерала Радко Младича рассказал о его критическом состоянии
28 мая 2025 / 15:18
Сын генерала Радко Младича рассказал о его критическом состоянии
© Jerry Lampen/ Pool via AP/ТАСС

Нидерландские медики информировали родных бывшего командующего армией сербов Боснии и Герцеговины 82-летнего генерала Ратко Младича о критическом состоянии его здоровья, которое может привести к летальному исходу в течение нескольких месяцев.

"Я навестил отца около месяца назад. Врачи впервые рассказали мне, что, по их мнению, он теперь неизлечимый пациент и что ему осталось жить несколько месяцев или даже недель. Этим заявлением голландские врачи в некотором роде признали, что моему отцу невозможно оказать адекватную медицинскую помощь в условиях тюрьмы", - сказал сын Младича Дарко газете "Политика".

Он отметил, что семья Младича намерена изучить возможность подачи очередного ходатайства о досрочном освобождении после получения отчета о состоянии его здоровья. "Даже если его освободят условно-досрочно и позволят отбывать наказание в Сербии, мой отец проведет остаток своей жизни в больнице. Пусть его хотя бы отпустят умереть дома", - указал сын генерала.

За время заключения в Гааге Младич перенес в тюрьме три инсульта и инфаркт. По утверждению защиты, в тюрьме ему не оказывалась надлежащая медицинская помощь. Как заявил сын генерала, врачи лечили его парацетамолом от приступов сильнейшей боли. 

Генерал Младич 22 ноября 2017 года был приговорен Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ) к пожизненному тюремному сроку за геноцид, преступления против человечества и нарушение законов и обычаев войны. Он скрывался от международного правосудия почти 16 лет, пока не был арестован в Сербии в мае 2011 года и экстрадирован в Гаагу. Рассмотрение дела Младича продолжалось 530 дней, в ходе которых были заслушаны 377 свидетелей и представлены порядка 10 тыс. вещественных доказательств.

Политолог Светов о новых пакетах антироссийских санкций
Политолог Светов о новых пакетах антироссийских санкций
Санкции против России похоронят планы Трампа. Мнение политолога
Санкции против России похоронят планы Трампа. Мнение политолога
Эксперт Гришанов: Трамп ищет в Африке прибыли без военной составляющей
Эксперт Гришанов: Трамп ищет в Африке прибыли без военной составляющей
Дипломатия "оживает"
в сложные времена
Сергей Лавров
Все интервью
15:51
Онищенко высказался по поводу убийства подростков в Байкальске
15:31
На Украине рассчитывают на завершение конфликта до июня 2026 года
15:18
Сын генерала Радко Младича рассказал о его критическом состоянии
14:59
Евросоюз отменил все экономические санкции в отношении Сирии
14:47
Лавров отметил, что линия на затягивание в НАТО стала "спусковым крючком" конфликта на Украине
14:29
Решетников: в России нет регионов без потенциала развития туризма
14:15
В Казахстане введут уголовную ответственность за принуждение к вступлению в брак
13:59
Афганистан благодарен России за исключение талибов из списка запрещенных
13:48
Суточные потери ВСУ в зоне СВО превысили 1 145 военных
13:32
Иран открыт к диалогу, но не откажется от обогащения урана
Все новости
Актально
Торговые войны
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения