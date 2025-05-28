На Украине рассчитывают на завершение конфликта до июня 2026 года

Украина рассчитывает на завершение конфликта с Россией до июня 2026 года. Об этом заявил Владимир Зеленский при общении с журналистами.

"Разумеется, мы понимаем выводы многих разведок, многих стран, аналитику. Июнь 2026 года - мы все очень надеемся, что войны уже не будет", - цитирует его украинское агентство УНИАН.

Некоторое время назад министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинские атаки беспилотниками нацелены на срыв мирных переговоров, а поддерживает Киев в этом группа государств Европы.

16 мая в Стамбуле прошел первый раунд переговоров между Москвой и Киевом. По итогам встречи стороны условились провести обмен пленными по формуле "1 000 на 1 000", детально изложить свое видение возможного будущего прекращения огня и вернуться к переговорному процессу.