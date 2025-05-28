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Онищенко высказался по поводу убийства подростков в Байкальске
28 мая 2025 / 15:51
Онищенко высказался по поводу убийства подростков в Байкальске
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Причинами трагедии, произошедшей в Байкальске, где подросток напал с ножом на товарищей, стали доступность алкоголя и отсутствие образовательной нагрузки. Такое мнение выразил эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

"После 20-х чисел мая заканчивается школа, дети остаются без дела - это фундаментальная причина. При этом дети находятся в пубертатном возрасте. И, безусловно, здесь сыграли роль доступность к алкоголю, интернет, поскольку абсолютно все игры агрессивные: ни одной игры в интернете нет гуманной. Совокупность всех этих факторов повлекла за собой эту жуткую трагедию", - отметил он в беседе с ТАСС.

Онищенко убежден, что реакция на этот инцидент должна быть очень серьезной. На ситуацию должны обратить внимание не только силовые структуры, но и власти, и педагоги. "Это не роковая случайность, а жуткая закономерность отсутствия нагрузки у детей", - подытожил он.

В ночь на 28 мая в дачном доме в садоводческом товариществе группа подростков отмечала день рождения. Один из несовершеннолетних напал с ножом на других подростков, в результате чего четверо погибли и четверо были госпитализированы. Подозреваемый после нападения поджег дом и погиб в результате возникшего пожара. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

По данным СУ СК по Иркутской области, четверо погибших в Байкальске подростков были в возрасте от 13 до 16 лет, нападавшему было 17 лет. 

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