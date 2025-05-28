Шойгу поблагодарил воинов КНДР, защищавших Курскую область как собственную Родину

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу поблагодарил воинов КНДР, которые защищали Курскую область как собственную Родину.

"Отдельную благодарность хочу выразить за подвиг корейских воинов, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали Курскую область как собственную Родину", - отметил он при общении с министром государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ.

По его словам, было отрадно видеть телевизионные кадры с теплым приветствием президента России Владимира Путина боевых командиров КНДР, присутствовавших на параде Победы на Красной площади 9 мая.

"В развитие договоренностей, достигнутых между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном мы намерены продолжать работу по увековечению памяти погибших корейских братьев в борьбе с неонацистской заразой", - подчеркнул Шойгу.