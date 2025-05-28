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Безопасность
Цель ФРГ – поражение России в конфликте на Украине
Мнение германиста Владислава Белова
28 мая 2025 / 19:07
Цель ФРГ – поражение России в конфликте на Украине

Канцлер ФРГ Мерц заявил, что его страна снимает всякие ограничения на дальность украинских ударов немецким оружием по территории РФ. По словам политика, аналогичное решение принято Великобританией и Францией. Это заявление сразу же дезавуировал вице-канцлер. Затем Мерц заявил, что решение было принято несколько месяцев назад.

Заместитель Директора Института Европы РАН Владислав Белов отмечает в этой связи, что «заявления Мерца подтверждают, что коллективный Запад в лице Франции, Великобритании и Германии принял такое решение, и никаких ограничений нет. Но при этом вице-канцлер Германии подчеркнул, что Германия не поставляет ракеты «Таурус» на Украину, и здесь собака зарыта. С одной стороны, Мерц позиционирует себя в качестве лидера Европы, он сделал ряд веерных заявлений и много чего наговорил. При этом он занял позицию, что это коллективное решение. Но, с другой стороны, о «Таурасах» упомянуто не было. В итоге Мерц по всей видимости не стал забирать свои слова обратно, а вице-канцлер сделал уточнение. Но я бы обратил внимание на те цитаты Мерца по украинскому кризису, где он утверждает, что война заканчивается не переговорами, а истощением одной из участвующей в конфликте стороны, то есть истощением ее экономических и военных возможностей. И коль скоро Мерц ставит на то, что Украина победит, это означает, что цель Германии - это истощение и поражение России. Это гораздо важнее, чем разночтения по дальнобойным ракетам».  

Эксперт также указывает, что «консенсус у правящей коалиции в Германии по Украине есть. Германия заявила себя гарантом комплексной поддержки Украины по всем направлениям - военной, гуманитарной, финансовой и т. д. И это следствие консенсуса».      

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