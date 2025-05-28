Для мира российско-американские отношения важнее Украины

У США есть мирный план из 22 пунктов, который не нравится ни Украине, ни России, заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог в интервью телеканалу Fox. Сейчас Украина подготовила свой меморандум, а в ближайшее время Россия представит свой.

"У нас есть план из 22 пунктов, который мы привезли из Лондона. Это в некоторой степени определяет, куда мы хотим двигаться. И, честно говоря, мы думаем, что это хороший план, потому что ни одна из сторон его не любит. Мне кажется, прогресс происходит, когда обе стороны не в восторге от плана", - сказал Келлог.

Это уже второй план, который был разработан Штатами. Первый отверг Зеленский. Второй был доработан при участии Украины и его отказались рассматривать в Москве. Сейчас Украина и Россия разработают свои версии меморандума об условиях завершения войны. Келлог сегодня заявил, что Киев свой вариант уже прислал.

Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш считает, что «в данном случае, надо смотреть, каковы интересы сторон. То есть, конечно, США хотели бы иметь под боком у России вооруженную до зубов колонию. Но Россию это не устраивает, это первое. Второе - Зеленский конечно хотел бы остаться у власти, но ни российский, ни американский меморандумы такого не предполагают. А дальше нужно смотреть, чьи интересы в данном случае будут превалировать. У меня есть ощущение, что для России и для США достаточно важно сейчас слышать друг друга. Поэтому в разрешении украинского кризиса компромисс будет скорее между Россией и США, и компромисс будет между украинской доской и другими досками. Вот такие политические шахматы сейчас».

По мнению эксперта, «этот вопрос будет разнесен по нескольким корзинам, и отношения с США для стабильности мира несколько важнее, чем украинский вопрос. Поэтому существует целый ряд треков, где Россия и США могут все решать на двусторонней основе».