Венгрия вновь бросает вызов Украине и Европе

Станислав Смагин, ветеран СВО, корреспондент газеты «Военный вестник Юга России»

Венгерско-украинские отношения складываются довольно сложно. Причины две. Во-первых, у Будапешта серьезные претензии к киевскому режиму, ущемляющему права закарпатских венгров, которых Украина, в свою очередь, считает сепаратистами и пятой колонной. Во-вторых, правительство Орбана выступает против европейской политики солидарности с Зеленским и Ко и за прагматичное здоровое взаимодействие с Россией. Из-за этого отношения между Будапештом и Киевом сейчас настолько осложнились, что в ход пошло прямое противодействие спецслужб и шпионские скандалы.

СБУ заявила о задержании двух бывших военнослужащих ВСУ, якобы работавших на венгерские спецслужбы. По версии службы, ею была разоблачена агентурная сеть венгерской военной разведки, собиравшая сведения о наземной и воздушной обороне Закарпатья, «изучении общественно-политических взглядов местных жителей: в частности, сценариев их поведения, если на территорию региона зайдут венгерские войска». Задержаны и два конкретных человека. Первый- 40-летний украинец, отставной военный из Береговского района Закарпатской области, завербованный венграми, по сообщению СБУ, в 2021 году и «активированный» спустя три года. Мужчина ездил в Венгрию как опекун больного отца для его лечения, а на самом деле, как считает СБУ, чтобы отчитаться перед куратором, получить гонорар и новые задания.

Объявлено, что его куратором был кадровый сотрудник военной разведки Венгрии, чья личность установлена. Вторая задержанная – также бывшая представительница ВСУ, уволившаяся из своей части в этом году.

В ответ и венгерские спецслужбы объявили о выявлении украинских шпионов. Эту информацию обнародовал госсекретарь по публичной дипломатии и связям с общественностью Венгрии Золтан Ковач, сославшийся на лидера парламентской фракции правящей партии «Фидес» Мате Кочиша. Чиновник сообщил, что один из шпионов – Роланд Цебер, нелегальный сотрудник украинской разведки, – вступил в связи с венгерской оппозицией, чтобы повлиять на позицию Венгрии по украинской повестке. Второй, гражданин Украины Иштван Холло, промышлял военным и энергетическим шпионажем, «связанным с военными требованиями Украины». По словам Кочиша, такая деятельность «соответствует классической операции влияния, направленной на дискредитацию Венгрии на международном уровне и давление на правительство с целью изменения его политики в отношении Украины.

«В последнее время мы наблюдаем все более активную деятельность украинских спецслужб и украинских шпионов здесь, в Венгрии. Параллельно с этим Украина ведет все более агрессивную пропаганду против Венгрии и венгров и на Украине, и в Венгрии, и на международном уровне»,- прокомментировал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто. Дал свой комментарий и Виктор Орбан: «Украинцы мобилизовали свои связи с венгерской оппозицией, они организуют кампании по дезинформации, они проводят оперативные действия спецслужб на территории Венгрии, чтобы каким-то образом заставить венгерское правительство и венгерский народ сказать “да” вступлению Украины в ЕС, даже если это против нашей воли».

Шпионской темой критика Орбана в адрес киевского режима не ограничилась. Так, в эфире радиостанции Kossuth он заявил, что Украина является политически нестабильным государством и готовность ЕС содержать ВСУ численностью в миллион человек создает угрозу безопасности для самих стран Евросоюза. По словам премьера, нет надежных гарантий того, что Украина с ее огромной армией будет в будущем занимать дружественную позицию в отношении Старого Света. Таким образом, европейцы спонсируют потенциальный источник собственных проблем.

Также Орбан дал понять, что из венгерского бюджета ВСУ ни на что рассчитывать не может. «Нам нужно инвестировать в нашу собственную армию, но они ожидают, что мы будем финансировать Украину миллиардами на долгие годы. Мы ясно дали понять: Венгрия платить не будет. Наш долг – защитить свой собственный народ», - приводят венгерские СМИ слова главы правительства. Еще один его тезис - вступление Украины в ЕС откроет дверь к оскудению ресурсов объединения: «Венгрия не будет за это платить». Наконец, по словам Орбана, европейцы думают, что если они нанесут ущерб России, то помогут Украине: «Каждую неделю я нахожусь там, я сражаюсь с ними, и я пользуюсь правом Венгрии не допускать распространения санкций против российской энергетики на Венгрию, потому что, если бы мы это допустили, возникли бы всевозможные проблемы».

Эта «диссидентская» позиция вызывает раздражение у старших товарищей Венгрии по ЕС. На полном серьезе обсуждается лишение ее права голоса в совете объединения. Немецкий канцлер Мерц угрожает ей и другой стране с собственным мнением, Словакии, финансовыми карами. «Мы не можем допустить, чтобы решения всего Евросоюза зависели от такого незначительного меньшинства», — сказал Мерц, напомнив о противодействии Будапешта новым антироссийским санкциям. Он дал понять, что Брюссель имеет достаточно инструментов для давления на Будапешт и Братиславу: «Всегда существует также возможность лишить их финансирования из европейских фондов».

Очевидно, что не только украинские спецслужбы тайно, но и европейский истеблишмент вполне открыто готов поддержать оппозицию Орбану. В первую очередь речь о Петере Мадьяре и возглавляемой им партии «Уважение и свобода» («Тиса»). Эта политическая сила получила 30% голосов венгров на прошлогодних выборах в Европарламент и добилась лучших результатов, чем любая оппозиционная партия Венгрии за последние годы. Правящая же партия «Фидес» набрала 44,6%, и это худший результат за ее историю. В последующем опросы и вовсе показали преимущество «Тисы». Парламентские выборы намечены на следующий год, и Орбану придется несладко – как Европа поступает с не до конца лояльными брюссельской линии политиками, мы увидели на примере Румынии.