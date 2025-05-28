Владимир Зеленский заявил, что отказывается от проведения новых раундов переговоров с Россией на территории Белоруссии, так как оттуда якобы "летели ракеты".

"Русские передали сигнал о продолжении переговоров на территории Белоруссии. Оттуда летели ракеты, заходили войска. Это просто невозможно в отношении Белоруссии", - цитирует его агентство РБК-Украина.

Вместе с тем Зеленский указал, что Киев готов дальше вести переговоры с российской стороной в Турции, Ватикане или Швейцарии. "Самые реалистичные три площадки", - отметил он.