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Политика
Киев отказался от переговоров в Белоруссии из-за "летевших оттуда ракет"
28 мая 2025 / 16:18
Владимир Зеленский заявил, что отказывается от проведения новых раундов переговоров с Россией на территории Белоруссии, так как оттуда якобы "летели ракеты".
"Русские передали сигнал о продолжении переговоров на территории Белоруссии. Оттуда летели ракеты, заходили войска. Это просто невозможно в отношении Белоруссии", - цитирует его агентство РБК-Украина.
Вместе с тем Зеленский указал, что Киев готов дальше вести переговоры с российской стороной в Турции, Ватикане или Швейцарии. "Самые реалистичные три площадки", - отметил он.
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