Марина Харькова, журналист Донецк

Украинский режим и лично Зеленский продолжают уничтожать каноническую православную церковь – теперь официально и под прикрытием закона.

Инициированный Владимиром Зеленским закон позволяет запретить каноническую УПЦ на Украине и требует в течение девяти месяцев разорвать связи с Русской православной церковью. С 24 мая с помощью закона «О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций» Госслужба по этнополитике может обращаться в суд с требованием прекратить деятельность религиозных организаций Украинской Православной Церкви. Если суд признает, что УПЦ имеет связи с русской церковью, то всем епархиям, приходам, монастырям канонической церкви на Украине грозит юридическая ликвидация, за которой последует отъём имущества этих церквей и монастырей, закрытие счетов и так далее. Киевский режим открыто признаёт, что закон фактически направлен на запрет УПЦ. В Киеве уже началась проверка на предмет сотрудничества канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и Русской православной церкви (РПЦ). В случае выявления связей с Россией власть начнет судебное преследование с требованием прекратить деятельность этой религиозной организации.

Закон Зеленского запрещает деятельность религиозных структур, связанных с религиозными центрами в России. А местные общины, связанные с ними, должны перерегистрироваться или прекратить деятельность. Инициировать проверки могут любые доносчики - частные или юрлица, органы местной или центральной власти, или сама украинская Госслужба по этнополитике и свободе совести. При этом закон гласит, что УПЦ не может обжаловать решение Госслужбы о признании ее аффиллированной с РПЦ. Теоретически суд может отказать в ликвидации УПЦ, но даже в этом случае церковь останется запрещенной на Украине организацией, которая лишится всего имущества, которым распоряжалась, в порядке внесудебной расправы.

Одновременно с действием закона на Украине усилились репрессии против священников канонической церкви, нападения на них, резко участились захваты храмов и их насильственное переподчинение раскольникам. С особенным рвением и жесткостью это происходит на западной Украине: в Львовской, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях. В некоторых западных областях уже не осталось ни одного храма УПЦ. А местные власти лишают каноническую церковь права на аренду земли под храмами и активно участвуют в рейдерских атаках.

В последнее время раскольники и радикалы силой захватили сразу несколько храмов УПЦ на Украине: Параскевинский в селе Усть-Путила и Петро-Павловский в селе Старые Бросковцы на западе страны. Причём в селе Усть-Путила Церковь святой Параскевы, принадлежащей УПЦ - это 150-летнее здание, которое внесено в список памятников архитектуры национального значения.

В с. Спасская Черновицкой области захвачен и взломан старинный храм УПЦ Иоанна Сочавского. По словам прихожан, на месте происшествия присутствовали полицейские, которые не мешали захвату. До этого православная община села Верхние Становцы Черновицкой области обратилась за защитой в ООН после нападения на местный Свято-Николаевский храм: тогда неизвестные в балаклавах, вооружившись дубинками и газовыми баллончиками, избили прихожан, а нападавшими руководил раскольник Роман Грищук. Также наемные бандиты в другом буковинском селе Верхние Становцы захватили Николаевский храм - рейдеры сломали ограждение, избили прихожан и ворвались в церковь. И здесь полиция помогла рейдерам оттеснять протестующих прихожан, а нескольких женщин повалили на землю.

17 мая штурмовики напали на Храм Рождества Пресвятой Богородицы канонической Украинской православной церкви в буковинском городе Заставна Черновицкой области. Об этом сообщили в Союзе православных журналистов. Толпа вместе с полицией ворвались на территорию храма, избили и повалили на землю пожилых людей, пытавшихся обороняться. Полиция расчистила коридор для радикалов.

До этого несмотря на сопротивление прихожан был захвачен Свято-Андреевский храм в Черкассах. Этому способствовали мэр Черкасс и местная полиция, выгнавшая с территории храма всех прихожан. Митрополит Черкасский Феодосий заявил: «Мы сделали все возможное. Объясняли, что по закону не могут отобрать у нас храм. С нами были юристы и документы. Нас просто вытолкали из храма. Руководитель черкасской полиции даже запретил входить в святыню». Митрополит Феодосий назвал происходящее нарушением конституционных прав верующих.

Между тем, смелый митрополит Феодосий, пытавшийся помешать захвату храма в Черкассах, продолжает оставаться подсудимым по надуманному обвинению. СБУ предъявляют ему «разжигание межконфессиональной розни» и другие претензии. В ответ на то, что священники УПЦ якобы проводят службу не на украинском языке, митрополит Феодосий ответил, что богослужение в храмах Украинской Православной Церкви осуществляется, как и положено по всем церковным канонам, на церковнославянском языке. Впоследствии Феодосий получил ещё четыре подозрения по таким же абсурдным обвинениям, но очевидно, что митрополит Черкасский мешает украинским властям захватывать храмы и его пытаются устранить. Сейчас суд постановил продлить митрополиту Феодосию меру пресечения до 13 июля.

Украинский режим показательно ужесточает репрессии против иерархов Украинской Православной Церкви. Священникам выносят необоснованные суровые приговоры, их арестовывают и бросают в тюрьмы. В частности, Верховный суд Украины оставил в силе приговор в отношении бывшего управляющего Тульчинской епархией Украинской Православной Церкви митрополита Ионафана (Елецких). Он был приговорён к пяти годам лишения свободы. Пожилого 75-летнего священника обменяли на украинских военнопленных в ходе одного из прошлых обменов. Тогда ходатайствовал об освобождении архиерея лично Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. После переговоров митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан был освобождён.

23 мая 2025 года Славянский (оккупированная Украиной часть бывшей Донецкой области), несмотря на отсутствие в этот день на заседании четырёх из пяти адвокатов, рассмотрел вопрос о дальнейшей мере пресечения для наместника Святогорской Лавры митрополита Святогорского Арсения. В итоге суд отказал в освобождении владыки и продлил ему содержание под стражей до конца июля. По сфабрикованному делу владыка Арсений находится в Днепропетровском СИЗО с 24 апреля прошлого года. Владыку не хотят отпустить ни под залог, ни под домашний арест - и держат в тюрьме в устрашение всем остальным.

Возбуждены также уголовные дела против митрополита Лонгина, который основал приют для детей-сирот и является приёмным отцом многим детям в своем монастыре. Судебному преследованию подвергается и наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел. Постоянно звучат угрозы в адрес митрополита Запорожского Луки.

По сути, все эти процессы объединяет одно — это метод запугивания, чтобы никто из архиереев не смел публично выступать против репрессий в отношении Украинской Православной Церкви и чтобы заставить священников канонического православия перейти к раскольникам.

В Кременце Ровенской области украинские военкомы насильно удерживают священника УПЦ, настоятеля Свято-Троицкого прихода Радивиловского благочиния. По информации Ровенской епархии УПЦ, протоиерей Владислав Батюк был задержан в Почаеве, когда возвращался с богослужения. Он предоставил официальные документы, подтверждающие его служение настоятелем храма, но они не были приняты во внимание.

А на днях был уволен гендиректор заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко. В украинском Минкульте сообщили, что деятельность московских религиозных организаций запрещена законом, а увольнение гендиректора заповедника является ответом на выполнение этого закона, потому что «в Лавре не должно быть московского духа». Как известно, киевские власти вывели часть монастырского комплекса Лавры из управления УПЦ, но нижняя Лавра по-прежнему ею используется.

Недавно на фоне резкой эскалации насилия над УПЦ, крупнейшей конфессии Украины, известный американский журналист Такер Карлсон взял интервью у Вадима Новинского, украинского олигарха, бывшего депутата Верховной рады. И Новинский вышел на американскую аудиторию с резким посланием: в стране идёт системная и организованная травля православия, священников, верующих. Новинский отметил, что именно при Зеленском репрессии против УПЦ приобрели форму преследования — с захватами храмов, арестами, нападениями, запугиванием священников, с законами о запрете УПЦ. По его словам, борьба идет не просто с Церковью, а с самой идеей традиционной духовности.

Его слова важны тем, что тема диктатуры Зеленского и преследование УПЦ четко прозвучала на одном из самых популярных политических шоу мира на огромную аудиторию. А тема гонений на Церковь на Украине вышла в международную плоскость и будет набирать вес. Показательно, что комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность ограничениями Украины в отношении РПЦ и УПЦ, чего раньше не было. Американский президент Дональд Трамп и его заместитель Вэнс также подчеркивают, что дискриминация граждан по конфессионному признаку недопустима. 1 мая в Вашингтоне создана Национальная комиссия по религиозным свободам, которая будет вести мониторинг во всем мире, в том числе на Украине. И это не сулит ничего хорошего гонителям любой конфессии, где бы они ни были.

Россия не допустит, чтобы на Украине люди жили по законам, которые напринимала хунта Владимира Зеленского. И если кто-то на это рассчитывает, то ему лучше избавиться от таких иллюзий. Об этом заявил и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Дипломат добавил, что «Россия не оставит православных людей Украины в беде и добьется того, чтобы каноническое православие вернуло себе центральное место в духовной жизни народа на украинских землях».