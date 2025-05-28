Мерц: Германия сделает все, чтобы "Северный поток - 2" не был введен в строй

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его кабинет сделает все, чтобы трубопровод "Северный поток - 2" не был введен в строй.

"Мы сделаем все, чтобы "Северный поток - 2" никогда не мог быть введен в эксплуатацию", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Зеленским в Берлине. Глава германского правительства дал обещание "усилить давление на Россию", отметив, что продолжается "работа над 18-м санкционным пакетом". "Мы ведем по этому поводу переговоры с США", - указал он.

Канцлер также напомнил о том, что в 2024 году на уровне стран G7 было принято решение об использовании доходов от замороженных российских активов на поддержку Украины. "По возможности на следующем саммите G7 мы снова обсудим эту тему", - добавил он.

Некоторое время назад глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз работает над 18-м пакетом антироссийских санкций, в который войдут меры в отношении нефти, снижение ценового потолка, новые ограничения против так называемого теневого флота. На прошлой неделе государства сообщества утвердили 17-й пакет санкций, в рамках которого включили в черный список 17 человек и 58 организаций, а также 189 танкеров, которые транспортируют российскую нефть и нефтепродукты.