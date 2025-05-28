Система европейской безопасности неэффективна

Из выступления министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Республики Армения А.С.Мирзояном по итогам переговоров, Ереван, 21 мая 2025 года

- Европейская безопасность касается всех. Разделяем принципиальную оценку того, что система европейской безопасности, которая до сих пор существовала доказала свою неэффективность, причем делала это давно и неоднократно.

Основным хребтом действующих структур в сфере безопасности являлись евроатлантические конструкции. Если брать инклюзивную структуру, то это ОБСЕ, а если брать структуру, которая решила, несмотря на создание Организации, делать все для того, чтобы сохранить свои доминирующие позиции, не передавая функции определения и выполнения соответствующих принципов в ОБСЕ, а «держа их у себя», – то это Североатлантический альянс.

В последнее время Европейский Союз тоже приходится считать частью евроатлантической конструкции. Поскольку он, подписав соглашение с НАТО и делегировав ему значительную часть своих полномочий в сфере безопасности, параллельно занимается своей евросоюзовской милитаризацией. Этот «каркас» тех структур безопасности, которые сейчас еще пока сохраняются, не прошел испытания на прочность.

Напомню о том, что в 1999 г. в Стамбуле на саммите ОБСЕ был принят развернутый документ о неделимости безопасности. Где было сказано, что ни одна страна, ни одна организация в регионе ОБСЕ не имеет права претендовать на доминирование на территории Организации. Этот принцип, слово в слово, был подтвержден в 2010 г. на саммите ОБСЕ в Астане. После этого мы добивались соблюдения этого принципа от наших западных партнеров в связи с тем, что они, ничтоже сумняшеся, несмотря на все эти принятые, подписанные на высшем уровне обязательства, продолжали расширение НАТО на восток, вопреки нашим многократным предостережениям о том, что это создаёт прямые угрозы безопасности России и противоречит принципу неделимости безопасности. Нам отвечали, что они привержены обязательствам не укреплять свою безопасность за счёт безопасности других. Но это политические обязательства. Тогда мы предложили кодифицировать это «политическое обязательство», сделать его юридически обязывающим. В 2008 г. мы распространили проект такого договора. Члены НАТО ответили, что юридические гарантии безопасности могут быть предоставлены исключительно в рамках альянса. На наш вопрос, что там же есть подписи их президентов, нам опять сказали, что это политические обязательства, дескать, они особого значения не имеют. Вот такое отношение к документам, принимаемым на самом высоком уровне.

С тех пор наши североатлантические коллеги неоднократно доказывали именно то, что они хотят доминировать и никакая ОБСЕ им не нужна. Это просто «ширма» для того, чтобы маскировать свои истинные намерения, прикрываясь высокими лозунгами.

Следующий «экзамен», который был евроатлантическими структурами «провален» – это одностороннее провозглашение независимости Косово. Тогда нам сказали, только вы не переживайте, потому что это реализация права, закрепленного в Уставе ООН – право наций на самоопределение. Напомню, что когда это одностороннее провозглашение состоялось не было никаких военных действий. Никакие аргументы о том, что нужно спасать людей не звучали. Просто вот так «захотели» – «пришло время». А когда через шесть лет перед лицом кровавого путча, который совершили неонацисты на Украине и тут же провозгласив свой курс на истребление всего русского: образования, культуры и т.д. Они направили вооруженные отряды в Крым для захвата Верховного Совета, а крымчане сказали, что не хотят иметь с ними никакого дела и не будут признавать их незаконные войска, и когда наши военные моряки с российской базы в Севастополе встали на их защиту, и помогли провести референдум, то ни о каком праве наций на самоопределение члены НАТО даже не упоминали. Они сказали, что это грубейшее нарушение принципа территориальной целостности. Когда мы им сказали, что после вашего «косовского прецедента» Международный суд ООН вынес постановление, которое гласило, что когда какая-то часть территории объявляет о независимости, это решение не обязательно согласовывать с центральными властями. Нам не отвечали на это. Просто игнорировали. Поэтому, конечно, такие структуры – это провальные механизмы безопасности. Они доказывают это с каждым днем. В том числе полным молчанием реагировали на госпереворот в 2014 г. За которым последовали бесчинства тех путчистов, которые незаконно захватили власть на Украине. Вспомните бомбежки боевой авиацией центра Луганска, других городов востока Украины, как сожгли порядка 50 человек в Доме профсоюзов в Одессе. Никто не собирается проводить никакого расследования. ОБСЕ стыдливо молчит.

Также, как они вместе с ООН молчат в ответ на наши требования показать ход расследования той трагедии, которая «состоялась» в Буче. Когда журналисты «Би-Би-Си», оказавшиеся там очень кстати, показали аккуратно разложенные тела людей на центральной улице этого населенного пункта. Мы до сих пор не можем получить список фамилий тех, чьи тела были с таким пафосом и надрывом продемонстрированы на весь мир. Этот эпизод был использован для очередной волны санкций против России. Какая это система безопасности? Какая это справедливость?

Евроатлантичные конструкции себя дискредитировали. Сейчас в них, судя по всему, разочаровывается и США. По крайней мере, заявления администрации Президента Д.Трампа говорят о том, что есть необходимость для Европы больше отвечать за свои дела. У США есть приоритеты в других регионах мира.

В этой связи встает вопрос о том, какая система безопасности будет более справедливой? Считаем, что более справедливой будет система безопасности, не навязанная сверху какой-то одной структурой, а идущая «от жизни». Например, существует целый ряд интеграционных объединений на евразийском континенте: и ЕАЭС (уже упоминавшийся сегодня) и СНГ, и ОДКБ, и АСЕАН, и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. Есть в Южной Азии и субрегиональные объединения. Между многими из этих структур уже заключены меморандумы о сотрудничестве. И тем самым, естественным путем, снизу формируется своего рода Большое Евразийское партнерство, как его охарактеризовал Президент России В.В.Путин. Я добавил бы сюда китайский проект «Один пояс, один путь», реализуемый вместе с ЕАЭС и АСЕАН. Это все формирует материальный фундамент для будущей архитектуры безопасности. Когда экономика связывает нации, она всегда помогает договариваться о том, как нейтрализовывать вызовы и угрозы.

Поэтому архитектура евразийской безопасности весьма перспективна. И двери для участия в дискуссиях о том, как ее создавать открыты. Уже пару лет в Минске проводятся конференции с участием министров иностранных дел, их заместителей, политологического сообщества, по выработке Хартии многообразия и многополярности в ХХI веке. К диалогу приглашаются все, в том числе и члены Евросоюза, европейские члены НАТО. Это честный подход, предполагающий универсальное согласование возможных будущих конструкций. Но когда у наших коллег из альянса в связи с их интересом к восточной части Евразийского континента, журналисты спрашивали, в частности у бывшего Генерального секретаря Й.Столтенберга, о планах передвигать инфраструктуру НАТО на Дальний Восток, в Юго-Восточную Азию, несмотря на позиционирование себя как «союза территориальной обороны» по защите территорий стран-членов. Он не моргнув, сказал, да так и есть. Но в нынешних условиях угрозы территориям стран НАТО исходят из Южно-Китайского моря, из Тайваньского пролива, из Юго-Восточной Азии и т.д. То есть, иными словами, желание расширить систему безопасности, сделать ее общеконтинентальной, у НАТО присутствует. Но альянс хочет это делать исключительно под своим контролем, перенося туда военную инфраструктуру, создавая «мини-блоки», «тройки», «четверки» и т.д. Это навязывание концепции, которая имеет нескрываемый антикитайский характер и характер сдерживания Российской Федерации.

Наш подход другой. Давайте все вместе собираться, и ничего никому не навязывая, договариваться. У Евросоюза пока таких военных возможностей нет. Хотя он их активно выстраивает, милитаризуясь. Чего стоит заявление Германии о необходимости опять стать главной милитаристской державой в Европе. Но Евросоюз тоже активен и пытается распространять свои механизмы и на Южном Кавказе, и в центральноазиатском регионе. Никто не может никому запрещать развивать отношения с любой страной мира. Но это не должна быть «игра с нулевым результатом». Нельзя приходить и говорить, давайте мы вам предложим интересующий вас проект, но вы за это перестаньте общаться с кем-то другим. Это не наш принцип. Это принцип, который с древнейших времен был охарактеризован как «разделяй и властвуй». И ясно, что ничего демократического, ничего свободного в этом принципе не существует.