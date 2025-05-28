В Газе заявили о гибели свыше 18 тыс. детей с октября 2023 года

В секторе Газа с октября 2023 года жертвами боевых действий стали свыше 18 тыс. детей. Об этом информировала пресс-служба властей палестинского анклава в своем Telegram-канале.

Как отмечается, среди погибших 356 новорожденных и 932 ребенка в возрасте до 1 года. При этом более 50 детей умерли из-за недоедания.

Ранее Минздрав сектора сообщал о том, что общее число жертв эскалации конфликта в Газе возросло до 54 084, более 123 тысяч человек пострадали.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию еврейского государства, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Израиль в ответ инициировал операцию в анклаве с целью ликвидации военных и политических структур ХАМАС и освобождения похищенных.

18 марта Израиль возобновил боевые действия в секторе, нанеся по нему массированные удары и прервав тем самым установленный в январе режим прекращения огня. Канцелярия премьера Израиля объяснила это отказом ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками, подчеркнув, что цель операции - освобождение всех заложников.