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Песков: Берлин и Париж соревнуются в провоцировании дальнейшего конфликта
28 мая 2025 / 17:11
Песков: Берлин и Париж соревнуются в провоцировании дальнейшего конфликта
© Виталий Невар/ ТАСС

Германия и Франция своими заявлениями по Украине буквально соревнуются, кто сильнее спровоцирует эскалацию. На это обратил внимание пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Так представитель Кремля прокомментировал слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Берлин поддержит Киев в разработке украинского дальнобойного оружия.

"В этом конкретном случае мы видим, как Германия соревнуется с Францией в "первенстве" по дальнейшему провоцированию войны. Все эти действия, безусловно, препятствуют мирным усилиям", - указал он.

Россия рассчитывает, что, несмотря на такие провокационные действия, удастся продолжить процесс урегулирования, организовать второй тур переговоров с Киевом, произвести обмен проектами меморандумов, отметил Песков. 

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