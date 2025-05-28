Политический аналитик Шипилин о размещении ядерного оружия Франции в странах ЕС

Заявление Макрона о размещении французского ядерного оружия в других странах ЕС довольно серьезно встряхивает общество. Кстати, оно идет в русле заявления одного из европейских политиков о том, что российское ядерное оружие уже никого не пугает. Мы наблюдаем повышение болевого порога до каких-то небывалых высот.

Если они не воспринимают всерьез перспективу ядерной войны, которая без сомнений приведет к концу человечества, то, что тогда они воспринимают всерьез?

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" политический аналитик Павел Шипилин.



Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/4d1ebaf6d7aec3b7c1800920c9162dbe/