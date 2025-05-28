Политический аналитик Шипилин о размещении ядерного оружия Франции в странах ЕС
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Безопасность
Политический аналитик Шипилин о размещении ядерного оружия Франции в странах ЕС
28 мая 2025 / 20:41
Заявление Макрона о размещении французского ядерного оружия в других странах ЕС довольно серьезно встряхивает общество. Кстати, оно идет в русле заявления одного из европейских политиков о том, что российское ядерное оружие уже никого не пугает. Мы наблюдаем повышение болевого порога до каких-то небывалых высот.
Если они не воспринимают всерьез перспективу ядерной войны, которая без сомнений приведет к концу человечества, то, что тогда они воспринимают всерьез?
Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" политический аналитик Павел Шипилин.
Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу: