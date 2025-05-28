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Общество
Недалеко от Канарских островов перевернулась лодка со 180 мигрантами
28 мая 2025 / 17:29
© EPA-EFE/ CHRISTOPHE PETIT TESSON/ТАСС
Вблизи испанских Канарских островов перевернулась лодка с мигрантами на борту. Об этом информировала региональная служба экстренной помощи в соцсети X.
Сообщается, что инцидент произошел у берегов острова Иерро. "К настоящему моменту погибло семь человек: четыре женщины, одна несовершеннолетняя в возрасте 16 лет и две девочки в возрасте 5 лет", - следует из публикации.
По данным телерадиокомпании RTVE, всего на борту судна находились порядка 180 человек.
Согласно оценкам МВД королевства, в 2024 году в страну смогли нелегально въехать около 64 тыс. человек, это на 12,5% больше, чем в 2023 году.