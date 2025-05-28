Торговые войны Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Трамп 2.0
Москва
28 мая 2025 / 21:56
КОТИРОВКИ
USD
28/05
79.6176
EUR
28/05
90.9007
Новости часа
Политический аналитик Шипилин о размещении ядерного оружия Франции в странах ЕС Система европейской безопасности неэффективна
Москва
28 мая 2025 / 21:56
Котировки
USD
28/05
79.6176
0.0000
EUR
28/05
90.9007
0.0000
Политический аналитик Шипилин о размещении ядерного оружия Франции в странах ЕС
Политический аналитик Шипилин о размещении ядерного оружия Франции в странах ЕС
28 мая 2025 / 20:41
Политолог Светов о новых пакетах антироссийских санкций
Политолог Светов о новых пакетах антироссийских санкций
27 мая 2025 / 19:04
Санкции против России похоронят планы Трампа. Мнение политолога
Санкции против России похоронят планы Трампа. Мнение политолога
27 мая 2025 / 19:00
Система европейской
безопасности
неэффективна
Сергей Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Общество / Происшествия / Многополярный мир
Общество
Недалеко от Канарских островов перевернулась лодка со 180 мигрантами
28 мая 2025 / 17:29
Недалеко от Канарских островов перевернулась лодка со 180 мигрантами
© EPA-EFE/ CHRISTOPHE PETIT TESSON/ТАСС

Вблизи испанских Канарских островов перевернулась лодка с мигрантами на борту. Об этом информировала региональная служба экстренной помощи в соцсети X.

Сообщается, что инцидент произошел у берегов острова Иерро. "К настоящему моменту погибло семь человек: четыре женщины, одна несовершеннолетняя в возрасте 16 лет и две девочки в возрасте 5 лет", - следует из публикации.

По данным телерадиокомпании RTVE, всего на борту судна находились порядка 180 человек.

Согласно оценкам МВД королевства, в 2024 году в страну смогли нелегально въехать около 64 тыс. человек, это на 12,5% больше, чем в 2023 году. 

Политический аналитик Шипилин о размещении ядерного оружия Франции в странах ЕС
Политический аналитик Шипилин о размещении ядерного оружия Франции в странах ЕС
Политолог Светов о новых пакетах антироссийских санкций
Политолог Светов о новых пакетах антироссийских санкций
Санкции против России похоронят планы Трампа. Мнение политолога
Санкции против России похоронят планы Трампа. Мнение политолога
Система европейской
безопасности
неэффективна
Сергей Лавров
Все интервью
20:05
Система европейской безопасности неэффективна
18:48
Путин и Токаев обсудили развитие делового сотрудничества
18:28
Мерц: при поставках оружия Украине больше нет ограничений на дальнобойность
18:05
Медведев заявил, что в воинские части с начала года прибыли почти 175 тыс. военных
17:48
Берлин и Киев заключили соглашение о производстве дальнобойного оружия на Украине
17:29
Недалеко от Канарских островов перевернулась лодка со 180 мигрантами
17:11
Песков: Берлин и Париж соревнуются в провоцировании дальнейшего конфликта
16:53
В Газе заявили о гибели свыше 18 тыс. детей с октября 2023 года
16:37
Мерц: Германия сделает все, чтобы "Северный поток - 2" не был введен в строй
16:18
Киев отказался от переговоров в Белоруссии из-за "летевших оттуда ракет"
Все новости
Актально
Торговые войны
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения