Берлин и Киев заключили соглашение о производстве дальнобойного оружия на Украине

Министр обороны ФРГ Борис Писториус и его украинский коллега Рустем Умеров подписали соглашение о финансировании Берлином производства дальнобойного оружия на Украине. Соответствующее сообщение распространило Минобороны Германии.

Отмечается, что также был заключен контракт между Украиной и германской оборонной промышленностью. Вместе с тем нынешнее соглашение основано на обязательстве Германии напрямую инвестировать в украинское производство вооружений. "Значительное количество систем вооружения большой дальности должно быть произведено в 2025 году", - заявили в Минобороны ФРГ.

В Берлине рассчитывают, что системы вооружения "быстро поступят в распоряжение украинских вооруженных сил - первые из них могут быть развернуты уже через несколько недель". "Германия также продолжит поставлять боеприпасы", - указали в министерстве. Кроме того, Германия намерена передать Украине дополнительные системы наземного вооружения и стрелковое оружие.

В ведомстве сообщили, что Умеров и представители германской оборонной компании Diehl подписали контракт на поставку Украине систем ПВО и соответствующих боеприпасов. Планируется, что Германия также профинансирует ремонтные работы на Украине.

"Общий объем вышеупомянутых услуг поддержки украинских ВС составляет порядка €5 млрд. Денежные средства поступят из фондов, уже одобренных Бундестагом", - заключили в Минобороны ФРГ.