Медведев заявил, что в воинские части с начала года прибыли почти 175 тыс. военных

В военные части по контракту с начала года прибыли порядка 175 тыс. военнослужащих, а к добровольческим подразделениям присоединились свыше 14 тыс. человек. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе совещания по вопросам доукомплектования по контракту ВС РФ.

"На сегодняшний день в воинские части прибыли почти 175 тыс. военнослужащих. В добровольческие подразделения с начала года приняты более 14 тыс. человек", - указал он.

Как отмечал Медведев на совещании в декабре, за весть 2024 год российские ВС пополнили 440 тыс. контрактников. Президент РФ Владимир Путин обращал внимание, что поток желающих служить в армии не иссякает, а ежемесячно в ряды вооруженных сил вступают до 60 тыс. добровольцев.