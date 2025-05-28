Мерц: при поставках оружия Украине больше нет ограничений на дальнобойность

Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что при поставках вооружений Украине больше нет ограничений на дальность нанесения ударов по территории РФ.

"Ограничений на дальность действия не будет. Теперь Украина может эффективно обороняться, в том числе нанося удары по военным целям за пределами своей территории", - отметил он в ходе пресс-конференции по итогам встречи с Владимиром Зеленским в Берлине.

В понедельник Мерц заявил, что его страна отменяет всякие ограничения на дальнобойность оружия, которое поставляют Киеву Берлин и его союзники. Он также обратил внимание, что аналогичное решение принято Великобританией и Францией.