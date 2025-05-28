Торговые войны Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Трамп 2.0
Москва
28 мая 2025 / 21:57
КОТИРОВКИ
USD
28/05
79.6176
EUR
28/05
90.9007
Новости часа
Политический аналитик Шипилин о размещении ядерного оружия Франции в странах ЕС Система европейской безопасности неэффективна
Москва
28 мая 2025 / 21:57
Котировки
USD
28/05
79.6176
0.0000
EUR
28/05
90.9007
0.0000
Политический аналитик Шипилин о размещении ядерного оружия Франции в странах ЕС
Политический аналитик Шипилин о размещении ядерного оружия Франции в странах ЕС
28 мая 2025 / 20:41
Политолог Светов о новых пакетах антироссийских санкций
Политолог Светов о новых пакетах антироссийских санкций
27 мая 2025 / 19:04
Санкции против России похоронят планы Трампа. Мнение политолога
Санкции против России похоронят планы Трампа. Мнение политолога
27 мая 2025 / 19:00
Система европейской
безопасности
неэффективна
Сергей Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Украина сегодня / СВО
Безопасность
Мерц: при поставках оружия Украине больше нет ограничений на дальнобойность
28 мая 2025 / 18:28
Мерц: при поставках оружия Украине больше нет ограничений на дальнобойность
© Fabrizio Bensch - Pool/ Getty Images/ТАСС

Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что при поставках вооружений Украине больше нет ограничений на дальность нанесения ударов по территории РФ.

"Ограничений на дальность действия не будет. Теперь Украина может эффективно обороняться, в том числе нанося удары по военным целям за пределами своей территории", - отметил он в ходе пресс-конференции по итогам встречи с Владимиром Зеленским в Берлине.

В понедельник Мерц заявил, что его страна отменяет всякие ограничения на дальнобойность оружия, которое поставляют Киеву Берлин и его союзники. Он также обратил внимание, что аналогичное решение принято Великобританией и Францией. 

Политический аналитик Шипилин о размещении ядерного оружия Франции в странах ЕС
Политический аналитик Шипилин о размещении ядерного оружия Франции в странах ЕС
Политолог Светов о новых пакетах антироссийских санкций
Политолог Светов о новых пакетах антироссийских санкций
Санкции против России похоронят планы Трампа. Мнение политолога
Санкции против России похоронят планы Трампа. Мнение политолога
Система европейской
безопасности
неэффективна
Сергей Лавров
Все интервью
20:05
Система европейской безопасности неэффективна
18:48
Путин и Токаев обсудили развитие делового сотрудничества
18:28
Мерц: при поставках оружия Украине больше нет ограничений на дальнобойность
18:05
Медведев заявил, что в воинские части с начала года прибыли почти 175 тыс. военных
17:48
Берлин и Киев заключили соглашение о производстве дальнобойного оружия на Украине
17:29
Недалеко от Канарских островов перевернулась лодка со 180 мигрантами
17:11
Песков: Берлин и Париж соревнуются в провоцировании дальнейшего конфликта
16:53
В Газе заявили о гибели свыше 18 тыс. детей с октября 2023 года
16:37
Мерц: Германия сделает все, чтобы "Северный поток - 2" не был введен в строй
16:18
Киев отказался от переговоров в Белоруссии из-за "летевших оттуда ракет"
Все новости
Актально
Торговые войны
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения