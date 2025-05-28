Путин и Токаев обсудили развитие делового сотрудничества

Президент России Владимир Путин в разговоре по телефону с коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым обсудил вопросы развития делового сотрудничества двух стран. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева, в ходе которого были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях", - следует из сообщения.

Главы государств также договорились развивать двусторонние контакты на различных уровнях, указали в пресс-службе.