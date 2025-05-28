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Политика
Путин и Токаев обсудили развитие делового сотрудничества
28 мая 2025 / 18:48
© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Президент России Владимир Путин в разговоре по телефону с коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым обсудил вопросы развития делового сотрудничества двух стран. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева, в ходе которого были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях", - следует из сообщения.
Главы государств также договорились развивать двусторонние контакты на различных уровнях, указали в пресс-службе.