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Безопасность
СБ Белоруссии: работа по "Орешнику" продолжается
28 мая 2025 / 19:03
СБ Белоруссии: работа по "Орешнику" продолжается
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Работа по "Орешнику" продолжается, а утверждающие, что это блеф, "пусть тешат себя надеждами". Об этом заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович на полях международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

"Работа по "Орешнику" идет. Заявления ряда должностных лиц - Украины и других руководителей - что это блеф, что ничего этого нет, пусть тешат себя надеждой", - сказал он при общении с журналистами.

Госсекретарь подчеркнул, что Россия и Белоруссия уверены в своих действиях и в том, что это оружие будет надежным, в первую очередь, отпором попытке нанести неприемлемый ущерб в случае развязывания агрессии против республики. "И нет сомнений в том, что в таких обстоятельствах мы его применим, что глава государства примет такое решение", - указал он. Решение по размещению в республике комплекса "Орешник" уже принято и будет реализовано, заключил Вольфович.

По итогам состоявшегося 6 декабря прошлого года заседания Высшего госсовета Союзного государства Москва и Минск приняли единую концепцию безопасности и заключили межгосударственный договор о гарантиях безопасности в рамках СГ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко после заседания заявил, что попросил российского коллегу Владимира Путина разместить на территории республики российские баллистические ракеты средней дальности "Орешник". Президент РФ, со своей стороны, указал, что комплекс "Орешник" можно будет разместить в Белоруссии во второй половине 2025 года. 

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