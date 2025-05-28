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Песков заявил, что Мерц провоцирует продолжение войны
28 мая 2025 / 19:25
Песков заявил, что Мерц провоцирует продолжение войны
© Виталий Невар/ ТАСС

Заявления канцлера Германии Фридриха Мерца по дальнобойному оружию только провоцируют продолжение конфликта на Украине. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Некоторое время назад Мерц подтвердил, что при поставках оружия Украине больше нет ограничений на дальность нанесения ударов по территории Российской Федерации.

"Это не что иное, как дальнейшее провоцирование войны, как дальнейшие попытки вынудить украинцев продолжать воевать. И это не что иное, как препятствование попыткам выйти на траекторию мирного процесса", - отметил Песков.

В понедельник Мерц заявил, что Берлин отменяет всякие ограничения на дальнобойность оружия, которое поставляют Киеву Берлин и его союзники. Он также отметил, что аналогичное решение приняли Великобритания и Франция.

При канцлере Олафе Шольце (2021-2025 годы) ФРГ поддерживала Украину вооружением, отказавшись от давнего запрета на поставку германского оружия в зоны конфликта. Вместе с тем Шольц воздерживался от поставок Киеву дальнобойных (до 500 км) крылатых ракет Taurus, которыми ВСУ намеревались наносить удары вглубь российской территории. 

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