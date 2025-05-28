Медведев призвал усилить тенденцию пополнения ВС РФ добровольцами

Контракт на службу в ВС РФ ежемесячно заключают десятки тысяч добровольцев, такую тенденцию важно укрепить. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе совещания по вопросам доукомплектования армии по контракту.

Он отметил, что в военкоматы "добровольно приходит по 50-60 тыс. человек в месяц". "При этом очевидно, что у наших противников ситуация выглядит принципиально иначе, и это в общем демонстрирует реальное положение дел", - указал зампред СБ РФ.

"Необходимо эти тенденции закрепить и продолжать работать над комплектованием вооруженных сил по контракту", - подчеркнул он.

Как отмечал Медведев на совещании в декабре, за весь 2024 год ряды ВС РФ пополнили 440 тыс. контрактников.