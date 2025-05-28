Президент России Владимир Путин своим указом присвоил матери 10 детей из Крыма Наталье Лукьяновой звание "Мать-героиня". Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в Telegram-канале.

"Указом президента РФ за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей крымчанке Наталье Лукьяновой присвоено звание "Мать-героиня". Высокую государственную награду - орден "Мать-героиня" - и грамоту о присвоении почетного звания вручил полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов. В семье Лукьяновых, проживающих в селе Добром Симферопольского района, десять детей", - указал Аксенов.

Он также отметил, что Путин поручил руководителю региона передать семье ключи от нового микроавтобуса.