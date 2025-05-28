Лавров сообщил, что Россия предлагает Украине встречу 2 июня в Стамбуле

Делегация России под руководством помощника президента Владимира Мединского планирует 2 июня в Стамбуле представить украинской стороне меморандум, в котором прописана позиция Москвы по всем ключевым вопросам урегулирования первопричин кризиса. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что российская сторона в кратчайшие сроки подготовила документ, в котором изложены подходы к надежному преодолению первопричин конфликта. Делегация готова представить этот меморандум украинским представителям и предоставить необходимые разъяснения в ходе второго раунда прямых переговоров, намеченного на 2 июня.

Вместе с тем российский министр поблагодарил Турцию за предоставление переговорной площадки, указав, что глава турецкого МИД Хакан Фидан подтвердил эту инициативу в ходе недавнего визита в Москву.

16 мая в Стамбуле между делегациями России и Украины впервые с 2022 года состоялся прямой диалог. По итогам встречи стороны условились провести обмен пленными по формуле "тысяча на тысячу", представить свое детальное видение возможного будущего прекращения огня и вернуться к переговорному процессу.