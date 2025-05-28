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Президент РФ поручил повысить выплаты паралимпийцам за победы в соревнованиях
28 мая 2025 / 20:51
Президент РФ поручил повысить выплаты паралимпийцам за победы в соревнованиях
© ТАСС

Президент РФ Владимир Путин дал поручение увеличить выплаты за победы в международных соревнованиях паралимпийцам, сурдлимпийцам и их наставникам.

"Полагаю, что следует повысить выплаты за победы в международных соревнованиях нашим паралимпийцам, сурдлимпийцам, а также их наставникам", - сказал он, выступая на заседании Совета по физкультуре и спорту.

Еще одной задачей, по мнению главы государства, является достойное обеспечение труда тех, кто непосредственно работает с людьми, имеющими ограничения по здоровью. Он уточнил, что речь идет о тренерах по адаптивным видам спорта, инструкторах и врачах.

"Поручения усилить кадровый потенциал в этой сфере, поддержать молодых специалистов были сформулированы раньше. Я прошу доложить, что делается в этой сфере", - указал Путин. 

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