Трамп назвал повышение и снижение пошлин тактикой переговоров

Президент США Дональд Трамп заявил, что установление высоких импортных пошлин и их последующее снижение представляет собой стратегию ведения торговых переговоров, и не является трусостью.

Журналисты в Белом доме попросили американского лидера прокомментировать материал газеты The Wall Street Journal, в котором сказано, что Трамп сначала повышает пошлины, а затем идет на попятную и снижает тарифы.

"Я сократил пошлины на товары из Китая со 145% до 100%, а затем до другого числа, и сказал, что Китай должен открыть свою страну. Я назначил Евросоюзу тарифы в размере 50%, после чего они позвонили и сказали: "Пожалуйста, давайте встретимся прямо сейчас". Вы называете это трусостью?" - поинтересовался глава вашингтонской администрации.

"Это называется переговорами", - подчеркнул он.