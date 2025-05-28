Умеров: Киев направил Москве свой документ об условиях прекращения огня

Министр обороны Украины, глава украинской делегации на переговорах Рустем Умеров заявил, что Киев передал Москве свой документ с позицией о прекращении огня.

"Они получили этот документ", - указал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Документ касается украинской позиции о прекращении огня, отметил глава военного ведомства.