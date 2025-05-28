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Политика
Умеров: Киев направил Москве свой документ об условиях прекращения огня
28 мая 2025 / 21:20
© Dogukan Keskinkilic/ Anadolu Agency via Getty Images/ТАСС
Министр обороны Украины, глава украинской делегации на переговорах Рустем Умеров заявил, что Киев передал Москве свой документ с позицией о прекращении огня.
"Они получили этот документ", - указал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Документ касается украинской позиции о прекращении огня, отметил глава военного ведомства.