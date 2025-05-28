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Путин заявил, что активно заниматься спортом должны 70% россиян
28 мая 2025 / 21:37
Путин заявил, что активно заниматься спортом должны 70% россиян
© Михаил Климентьев/ ТАСС

Активно заниматься физической культурой и спортом должны 70% россиян, это является одной из национальных целей. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин, закрывая заседание Совета по развитию физической культуры и спорта.

"Те программы, о которых говорили все выступавшие здесь, они должны быть реалистичными, они должны отвечать требованиям сегодняшнего дня и, безусловно, выстроены в будущее. 70% наших граждан должны активно и регулярно заниматься физической культурой и спортом. Это касается и людей с ограничениями по здоровью", - указал он.

Глава государства призвал участников совещания внести свои инициативы и идеи для подготовки проекта перечня поручений по этой теме, над которым будут работать в администрации президента. 

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