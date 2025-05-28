Путин заявил, что активно заниматься спортом должны 70% россиян

Активно заниматься физической культурой и спортом должны 70% россиян, это является одной из национальных целей. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин, закрывая заседание Совета по развитию физической культуры и спорта.

"Те программы, о которых говорили все выступавшие здесь, они должны быть реалистичными, они должны отвечать требованиям сегодняшнего дня и, безусловно, выстроены в будущее. 70% наших граждан должны активно и регулярно заниматься физической культурой и спортом. Это касается и людей с ограничениями по здоровью", - указал он.

Глава государства призвал участников совещания внести свои инициативы и идеи для подготовки проекта перечня поручений по этой теме, над которым будут работать в администрации президента.